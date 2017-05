Regresa a casa “soñador” quien asegura haber sido detenido injustamente

Raleigh- Tras permanecer durante dos meses en el Centro de Detención Stewart (Georgia) un joven de origen mexicano y beneficiario del programa DACA, salió libertad el 11 mayo tras pagar una fianza de $1,500.

Rubén González Guzmán, de 22 años de edad, originario de Reynosa, Tamaulipas (México) quien vive desde los 8 años de edad en Knightdale, junto a sus padres y cuatro hermanos, no olvidará la noche del sábado 12 de marzo cuando fue arrestado cerca de su hogar, tras ser acusado de participar en el robo de un vehículo, cargos que fueron retirados por un juez del condado de Wake tras las investigaciones.

Le terminaron el beneficio

“Fue un día muy horrible. Todo pasó muy rápido”, recordó a La Noticia.

Rubén comentó que estaba con su amigo en su casa luego de regresar del trabajo y otros chicos, que conoce, los invitaron a una fiesta. “Me dijeron que este carro se los había prestado su abuelita”, recordó. Rubén desconocía que ese auto había sido reportado como robado.

“Cuando comenzó la persecución policial supe que algo estaba mal. Agarré el brazo a mi amigo y le dije: No corras. Nosotros no hicimos nada”, dijo.

Entonces fue arrestado y fue llevado a la cárcel del condado de Wake, donde funciona el programa 287(g) y fue procesado por Inmigración.

“El oficial me dijo que me estaba terminando DACA. Se me vino el mundo abajo”, expresó.

El 3 de abril, los cargos fueron desestimados, pero aún así dos días después fue trasladado a Stewart.

“Yo me creía un americano y que no iba a pasar por esto. Pero me di cuenta que solo por el hecho de ser un inmigrante te tratan como a un criminal”, expresó.

Araceli Guzmán, mamá de Rubén, afirmó que si bien están cansados por lo que pasaron están contentos de tener a su hijo en casa y con una nueva experiencia que les dejó un gran aprendizaje.

“Hay que luchar”, mencionó. “A los padres que estén pasando por lo mismo no se dejen engañar, ni que el sistema abuse de ellos. No importa que su vida se haga pública y los demás se enteren. Lo importante es tener a los tuyos juntos”.

Buscan cerrar el caso

Rubén explicó que la aplicación para renovar su beneficio migratorio fue aceptada por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) y tiene que presentarse en la oficina de Durham el viernes 19 de mayo. Asimismo el 13 de junio deberá regresar a Stewart para presentarse ante el juez.

“El abogado está trabajando para cambiar la cita a la corte de Charlotte y si todo sale bien con la renovación de mi beneficio, buscará cerrar el caso”, finalizó.

Quejan contra oficina del alguacil

Apoyado por Byron Martínez, director de la organización United We Stand, el 12 de mayo Rubén presentó una queja por violación a los derechos civiles contra el Centro de Detención del condado de Wake, basado en los supuestos abusos ejercidos en el procedimiento de detención por parte del sargento J. Snelling.

“La denuncia fue elevada a la oficina de USCIS en Washington D.C al Departamento de Derechos Civiles, ante las irregularidades en el proceso, además de comentarios racistas y otros abusos que se hicieron contra él”, detalló Martínez.