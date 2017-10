ON YOUR FEET!: Llega a Charlotte electrizante musical sobre la historia de Gloria y Emilio Estefan

Gloria Estefan ha vendido más de 100 millones de discos y ha llenado estadios alrededor de todo el mundo. Juntos, Emilio y Gloria Estefan, han ganado 26 premios Grammy. Pero su música es solo la mitad de su historia.

Llega a Charlotte “ON YOUR FEET!” el nuevo musical de Broadway sobre dos personas que creyeron en su talento, en su música y el uno en el otro y se volvieron una sensación internacional.

ON YOUR FEET! presenta algunas de las canciones más emblemáticas del último cuarto de siglo, incluidas “Rhythm Is Gonna Get You”, “Conga“, “Get on Your Feet“, “Don’t Want to Lose You“, “1-2-3” y “Coming Out of the Dark”.

El musical de Broadway cuenta con un equipo creativo de primera para igualar a su incomparable lista de canciones. El dos veces ganador del Tony Award®, Jerry Mitchell (Kinky Boots), dirige un elenco de 20 personas, con coreografía del cuatro veces nominado a los premios Drama Desk, Sergio Trujillo (Jersey Boys) y con un libro original del nominado al Academy Award®, Alexander Dinelaris (Birdman).

La obra

El musical basado en la vida de la cantante cubanoamericana y su esposo y reconocido productor musical, empieza narrando la vida de Gloria, quien salió de Cuba al comienzo de la revolución cubana.

La refugiada conoció a su futuro esposo Emilio en la Florida, donde se convirtió en la voz principal de su banda, la legendaria Miami Sound Machine.

La obra cuenta el ascenso de los Estefan al estrellato mundial y su paso del español a conquista del mercado en inglés.

ON YOUR FEET! Cuenta entre sus músicos a miembros originales de la orquesta Miami Sound Machine.

Elenco de primera

El personaje de Emilio Estefan es interpretado por el talentoso actor y cantante mexicano Mauricio Martínez, quien saltó a la fama tras su participación en el programa de televisión Operación Triunfo México y quien ha formado parte de exitosos musicales teatrales, así como en telenovelas como “Atrévete a Soñar” y “La mujer del vendaval”, y en las series “Sex and the City” de HBO, “Señora Acero” de Telemundo y “El Vato” de NBC.

“Me identifico mucho en este momento con esta obra, pues es muy importante contar nuestras historias y recordar al país entero que los latinos que hemos venido a Estados Unidos hacemos las cosas en el corazón, que sacrificamos mucho por salir adelante. Eso es lo mas hermoso de esta obra, que es completa, pues tiene drama, comedia, coreografiás espectaculares, un elenco de primera, una música legendaria y que al final inspira a la gente”, dijo a La Noticia Mauricio Martínez.

ON YOUR FEET!

Fechas: Del 31 de octubre al 5 de noviembre

Lugar: Ovens Auditorium

Dirección: 2700 E. Independence Blvd. Charlotte, NC 28205

Entradas: Desde $25

Para más detalles sobre fechas y horarios, o para comprar una entrada, visite la página: http://www.blumenthalarts.org/events/detail/on-your-feet