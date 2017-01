No se presentará proyecto estatal de permisos de conducir para los indocumentados en esta sesión

El representante Harry Warren (d) no no presentará su proyecto de permisos de conducir para los indocumentados en esta sesión legislativa/P.J.

Raleigh– La Asamblea General de Carolina del Norte inició la sesión legislativa del 2017 el miércoles 11 de enero. Pese a que aún no se ha establecido una agenda sobre los proyectos de ley que se debatirán, uno de los proyectos más esperados por la comunidad inmigrante no se presentaría en esta ocasión.

Un proyecto de ley que busca dar permisos de conducir a los indocumentados del estado, elaborado por el representante republicano Harry Warren, quien desde el 2013 ha liderado esta iniciativa, no sería introducido debido a que se espera tener una visión clara de lo que hará el nuevo gobierno en el tema migratorio.

“El proyecto de los permisos de conducir no va a ser introducido en esta sesión. La razón es que el representante Warren quiere esperar hasta saber qué es lo que va a hacer en realidad el gobierno federal sobre el tema de inmigración antes de actuar, para no duplicar esfuerzos”, dijo a La Noticia, Maudia Meléndez, directora ejecutiva de Jesus Ministry, quien vienen trabajando con Warren en la propuesta.

Proyectos migratorios

Para John Herrera, único cabildero latino en la legislatura, por Self Help, la agenda política de Carolin del Norte estará marcada por lo que haga el presidente Donald Trump. “De allí saldrán los proyectos”, indicó. “Ellos buscarán apoyar y promover la agenda del presidente”.

Herrera agrega que es probable seguir viendo este año la tendencia de legisladores como el representante George Cleveland, republicano de Onslow, de presentar proyectos de ley antiinmigrantes en cada sesión.

“Este año debemos esperar lo mismo, no solo de él sino de otros legisladores conservadores que lo hacen por complacer a sus constituyentes, aunque saben que muchas veces son proyectos que no avanzan”, apuntó Herrera.

Cleveland es el autor de la ley HB 318 y de la fallida HB 100 que el año pasado buscaba eliminar las identificaciones comunitarias.

Por otro lado, varios grupos como El Pueblo y Action NC están buscando patrocinadores para un proyecto de ley enfocado en dar licencias de conducir sin restricciones a los indocumentados y en matrículas igualitarias para los estudiantes graduados de las escuelas del estado y los beneficiarios de DACA.

A la espera de la agenda

A nivel general, lo que hasta ahora se ha podido conocer es que el Senado estatal deberá trabajar en ratificar o negar las nominaciones anunciadas por el gobernador Roy Cooper a las diferentes secretarias, según establece la nueva ley HB 17.

Durante los primeros meses del año, la Asamblea General también se enfocará en rediseñar los mapas electorales de 22 condados del estado, los cuales tendrán que tener listos en marzo en cumplimiento con un dictamen de una corte federal que ordenó el cambio.; aunque a última hora del martes 10 de enero, la Corte Suprema lo suspendió.

Los legisladores también estarán trabajando en la elaboración del presupuesto del estado para los próximos dos años y el tema de la expansión del Medicaid, lo que augura una fuerte batalla ya que Cooper dijo que lo hará por orden ejecutiva, es decir, sin necesidad de aprobación de la Asamblea.