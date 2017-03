Necesitan localizar pacientes latinas que no fueron notificadas de sus exámenes cervicales

Charlotte – El Departamento de Salud del Condado Mecklenburg (MCHD) necesita localizar a por lo menos 5 mujeres latinas, que no fueron notificadas de los resultados de sus exámenes de cáncer cervical.

“Son por lo menos 5 mujeres que creemos son latinas, y que no hemos podido localizar, no sabemos si están en el área, no sabemos nada de ellas ni porqué no nos han contactado”, indicó a La Noticia, el portavoz del MCHD, Jeremy Mills. “Si no lo han hecho porque tiene que ver con inmigración, nosotros no tenemos nada que ver con eso, aquí estamos solo por cuidar la salud”, agregó el portavoz.

En febrero pasado salió a la luz que 185 mujeres de bajos recursos que acudieron a las clínicas del MCHD para practicarse los exámenes ginecológicos, no fueron notificadas de sus resultados anormales, algo que debe hacerse inmediatamente, pero en este caso transcurrieron ocho meses, entre mayo y diciembre de 2016.

El martes 21 de febrero Dena Diorio, gerente del condado, dijo a los miembros de la Junta de Comisionados que el problema había sido descubierto el 12 de diciembre.

Muchas latinas afectadas

Diorio dijo que muchas de las mujeres que no recibieron las notificaciones, son de bajos recursos y latinas, y algunas indocumentadas, que necesitaban un seguimiento urgente debido a los resultados anormales.

El Doctor Marcus Plescia, director del MCHD, dijo que de las 185 mujeres que tuvieron los resultados precancerosos, 110 que necesitaban repetir el examen fueron contactadas. Otras 75 más que mostraban problemas más serios, necesitaban atención adicional, y 55 de ellas fueron citadas para nuevas visitas.

Se indicó que las 20 restantes que no habían sido localizadas hasta ese momento, acudieron a la clínica en Beatties Ford Road, al este de Charlotte, o la que ubicada en Billingsley Road.

Cuatro personas dejaron el Departamento de Salud, debido al error, incluidas las autoridades de enfermería culpables de los retrasos en el envío de las notificaciones.

Debido al problema, ya se están haciendo cambios en el departamento, según informó Diorio. Ahora todas las mujeres reciben los resultados en un plazo de 30 días. Los cambios incluyen contratar dos nuevos empleados que estén pendientes de hacer seguimiento a todos los resultados, incluida la prueba de papanicolao para cáncer cervical. Así mismo un gerente de clínica responsable de todas las operaciones, se espera que comience a trabajar en abril. Además una auditoria para identificar problemas potenciales para el cuidado de las pacientes, será completada en la primavera.

Información

Si usted ha recibido una carta o llamada del Departamento de Salud del Condado de Mecklenburg, acerca del resultado de su prueba de papanicolao en el 2016, por favor llame al: 704-336-4700, lo antes posible, ya que podría necesitar un tratamiento adicional.