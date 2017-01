Jefa de Policía de Durham se reúnen por primera vez con la comunidad latina

Durham- La jefa del Departamento de Policía de la Ciudad de Durham (DPD), Cerelyn Davis, se reunió por primera vez con la comunidad latina, en el marco de la jornada de tramitación del Faith Action ID que coordina El Centro Hispano.

El 21 de enero en la escuela Maureen Joy Charter, 180 personas tramitaron la identificación, la misma que es aceptada por la policía de esta ciudad y la oficina del alguacil cuando los inmigrantes no tienen otro documento oficial que los acompañe. “Valoramos esta gran oportunidad”, dijo Davis.

No son inmigración

La jefa del DPD resaltó la importancia de la identificación ya que les ha permitido mejorar la comunicación y la relación con la comunidad. “Este programa ha creado confianza, en especial con las víctimas de crimen”, mencionó. Davis recalcó que la comunidad no debe dudar en contactarlos por temor a su estatus migratorio. “Su seguridad es nuestra meta. Nosotros no somos ICE. Ni ese es nuestro trabajo”, apuntó.

Multas y falta de licencia

Entre las preguntas más comunes por parte de los asistentes estuvo el de las multas por conducir sin una licencia. Sobre este punto, Celeryn dijo que aunque entienden la situación, no pueden cambiar las leyes, aunque se manifestó abierta a trabajar con el estado para encontrar una solución permanente. “Es un riesgo manejar sin licencia. Nosotros no podemos decirles a los oficiales que no sigan la ley, lo que sí podemos hacer es seguir trabajando juntos”, anotó.

Denunciar a oficiales racistas

Los presentes también manifestaron su preocupación acerca de actos racistas por parte de algunos oficiales a lo que Davis les pidió no quedarse callados. “Es muy importante que denuncien porque la información viene de ustedes. No tengan miedo. Pueden hacerlo de manera anónima”, señaló.

Disminuirán retenes

Finalmente, la jefa del DPD también dijo que entre los cambios que el departamento implementará está la reducción de retenes, y explicó que estos no han sido creados para señalar a una comunidad sino para identificar a individuos criminales que muchas veces viven o se esconden en zonas de alta población latina o de minorías.

“Vamos a trabajar para que no sean en una zona particular o en una comunidad particular. Esto hace parte de algunos cambios que implementaremos”, señaló Davis.