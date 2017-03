Invitan a Consulado Móvil de Ecuador en Charlotte

El Consulado General del Ecuador en Atlanta, junto con la Casa del Ecuatoriano Foundation, anunciaron la visita de un consulado móvil en la ciudad de Charlotte el 4 y 5 de marzo en la Sharon South Clubhouse, ubicada en: 8437 Knights Bridge Rd. Charlotte, NC 28210.

Se brindará atención en los siguientes horarios: sábado 4 de marzo de 9:00 a.m. – 5:00 p.m. y domingo 5 de marzo: 9:00 a.m. – 1:00 p.m. Se atenderá en orden de llegada.

“El señor cónsul nos ha manifestado que se pedirá a todas las personas que hagan algún trámite que se empadronen”, dijo a La Noticia Aracely Pacheco, presidenta de la Casa del Ecuatoriano Foundation.

Para el empadronamiento solo se necesita la cédula de identidad o pasaporte ecuatoriano original y dos copias.

Servicios consulares:

1. Renovación de pasaportes.

2. Poderes especiales y generales.

3. Poderes especiales de menores.

4. Autorización de de viajes para menores.

No se va a ofrecer nada que este relacionado con el registro civil, es decir no habrá inscripción de niños americanos para obtener la doble nacionalidad.

Requisitos para solicitar un pasaporte

Pasaporte anterior (en caso de no poseer el pasaporte debe presentar la cédula o ficha índice junto a una declaración juramentada notarizada en español en la que indique el por qué no presenta el pasaporte).

Cédula de identidad o ficha índice (unicamente si no tiene pasaporte).

El trámite es personal.

2 (dos) fotos tamaño pasaporte (especificaciones: fondo blanco, mirar de frente a la cámara, sin lentes o accesorios como aretes largos, etc.).

Para el caso de menores de edad: deben estar presentes padre y madre con sus respectivas identificaciones, (en el caso de que uno de los padres no pueda estar, debe presentar un poder debidamente notariado en el que diga que: Autoriza a su cónyuge para que pueda tramitar un pasaporte a su hija/o menor de edad).

1 (una) copia a color o blanco y negro de todos los documentos a presentar (incluidos los documentos de identidad).

Sobre prepagado “priority mail” con una estampilla de hasta$ 6.00 y con “delivery confirmation” (se adquiere en el correo postal).

Pasaporte y formulario: $ 70 (setenta dólares en efectivo o money order) (Tercera edad $ 35).

Requisitos para poderes especiales y generales

1. Pasaporte vigente o cedula de identidad.

2. Si el poder es Especial (ejem: herencias, trámites judiciales y procuración judicial) estos temas específicamente deben venir con una minuta en formato de Word en una flash drive, esto debe presentar el día de la cita. La minuta se la envía el abogado.

3. El Poder General es un formato que el Consulado posee así que no necesita minuta.

4. Debe traer adicional los datos de la persona a la que va a dar el Poder: (Nombres completos, numero de cedula, estado civil y dirección domiciliaria).

5. 1 Copia a color o en blanco y negro de todos los documentos que va a presentar incluida foto copia del documento de identidad.

6. Poderes $ 30 (treinta dólares en efectivo o money order).

7. Si es una compra o venta de inmueble (casas, departamentos, vehículos) no necesita minuta pues nosotros contamos con un formato, pero debe traer toda la información del bien inmueble que va adquirir o vender y lo indicado en los numerales 4, 5 y 6.

Poder especial para menores

Este poder es únicamente para sacar pasaporte y Visas.

Pasaporte vigente o cédula de identidad.

Todos los datos del menor (número de cédula, fecha de nacimiento, ciudad de nacimiento, etc.).

Debe traer adicional los datos de la persona a la que va a dar el Poder: (Nombres completos, número de cédula, estado civil y dirección domiciliaria).

1 Copia a color o en blanco y negro de todos los documentos que va a presentar incluida foto copia del documento de identidad.

Poderes $ 30 (treinta dólares en efectivo o money order).

Requisitos para autorización de viaje para menores

Esta autorización es únicamente para cuando el menor saldrá del país.

1. Tramite Personal.

2. Pasaporte vigente o cedula de identidad.

3. Debe traer adicional los datos de la persona a la que va a dar el Poder: (Nombres completos, número de cédula, estado civil y dirección domiciliaria). Así como, todos los datos del menor (nombres completos, número de cédula, fecha y ciudad de nacimiento).

4. Adicional deberá traer los datos de la Aerolínea en la que viajará el menor (Nombre de la aerolínea, fecha de viaje, dirección donde permanecerá en el tiempo que estará fuera del país, tiempo en que permanecerá fuera del país).

5. Autorización de viaje $ 10 (diez dólares en efectivo o money order).

Más requisitos

Para conocer la lista completa de requisitos y papeles que debe llevar a la jornada consular, puede escribir al correo electrónico: cecuatlanta@gmail.ec También puede visitar la página https://www.facebook.com/ConsuladodelEcuadorenAtlanta

Para más información sobre el consulado móvil puede llamar a los siguientes teléfonos: 404-841-2276, 704-586-0463, 704-713-9662.