Invitan a charla “Valor en medio de la realidad del odio: ¿Estamos listos?”

Serie del personal de primeros auxilios del CHS

Valor en medio de la realidad del odio: ¿Estamos listos?

El Carolinas HealthCare System, en asociación con el Levine Museum of the New South, será el anfitrión de un diálogo moderado que se centrará en los recientes acontecimientos desarrollados en Charlottesville, Virginia. Los hechos ocurridos la semana pasada han arrojado una luz sobre los fundamentos del odio y la violencia que siguen plagando a nuestra nación. Como resultado, nos quedamos con una amplia gama de emociones y temor. La Serie del personal de primeros auxilios del Carolinas HealthCare System provee una plataforma para discutir temas sobre la diversidad, los cuales minan la confianza y la salud emocional de nuestra comunidad y de nuestra fuerza de trabajo.

Lugar: Levine Museum of the New South

Dirección: 200 E. 7th St. Charlotte, NC 28202

Fecha: Miércoles 23 de agosto

Hora: Se servirá un refrigerio de 5:30 – 6:00 p.m. La charla se realizará de 6:00 – 7:30 p.m. ¡El espacio es limitado!

Estacionamiento: Las primeras dos horas de estacionamiento son gratuitas en el 7th Street Market.

Para inscribirse: visite el enlace https://www.eventbrite.com/e/chs-first-responders-series-courage-in-the-reality-of-hate-are-we-ready-tickets-37092119528

Más información: Escriba a Vernetta.willer@carolinashealthcare.org