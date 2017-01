La Noticia

Mirian Porras

Varias organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes realizarán el taller llamado “Santuario: Una Colaboración entre comunidades inmigrantes y las comunidades de fe”.

Este taller busca establecer un diálogo sobre papel de los santuarios (lugares de refugio para los indocumentados) en el movimiento por los derechos de los inmigrantes, su historia, la base de las sagradas escrituras, su objetivo y metas.

El evento se realizará el sábado 7 de enero desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. En la iglesia Land of the Sky Church of Christ (15 Overbrook Place, Asheville 28805).

Este taller estará basado en el llamado “juego de herramientas” del movimiento de santuarios y la guía de los líderes de los derechos de los inmigrantes en el Oeste de Carolina del Norte. Se anima a los participantes a leer el “juego de herramientas” antes de atender al taller.

El juego de herramientas y el análisis de santuarios en la era del nuevo presidente Donald Trump está disponible para ser descargado en inglés en el siguiente enlace: sanctuarynotdeportation.org Una vez allí de un “click” a la sección llamada “Sanctuary Toolkit- New”.

Los coordinadores del taller son: BeLoved Asheville, CIMA- Compañeros Inmigrantes de las Montañas en Acción, Circle of Mercy Congregacion, Land of the Sky United Church of Christ, Nuestro Centro, Saint Eugene Catholic Church and The Episcopal Church of the Holy Spirit.

Para más información contacte a Mirian Porras al 828-273-6823 o por email a: nuestrocentro.info@gmail.com o a dulceporras17@gmail.com