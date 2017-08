Dra. Kandi Deitemeyer: “El CPCC está en el negocio de trasformar vidas”

El Central Piedmont Community College (CPCC) cuenta con una nueva presidenta: la Dra. Kandi Deitemeyer, quien desde enero se convirtió en la cuarta persona en ocupar esta función, tras el retiro del Dr. Tony Zeiss.

La Dra. Deitemeyer inició sus funciones con una política de puertas abiertas, para escuchar de los estudiantes, docentes, personal administrativo y de la comunidad, sus inquietudes y expectativas sobre la entidad.

Actualmente el CPCC cuenta con más de 20,000 estudiantes, distribuidos en seis campus, quienes estudian sus carreras en 20 diferentes áreas del conocimiento.

La Dra. Deitemeyer (o Dr. D como le dicen con cariño) trajo al CPCC una extensa y diversa experiencia en administración de institutos universitarios. Su carrera se ha extendido por 24 años en área de la educación universitaria, 22 de los cuales ha trabajado en sistemas de institutos universitarios en Carolina del Norte, Kentucky y su natal Florida.

El camino de la Dra. Deitemeyer al éxito comenzó en Polk Community College de Florida, donde se graduó con un título en arte. A partir de ahí, pasó a obtener un título en comunicación social y relaciones públicas, una maestría en consejería educativa, y un doctorado en administración y liderazgo educativo, con énfasis en institutos universitarios, de la Universidad del Sur de Florida.

La Noticia: ¿Por qué eligió involucrarse en el mundo de la educación?

Dra. Deitemeyer: Creo que esa carrera me eligió a mi. Soy una mujer de mucha fe y creo que todos tenemos un propósito. Tenía otras ambiciones cuando estudié en la universidad, pero en uno de mis primeros trabajos en una institución educativa, me di cuenta que una de las cosas que realmente disfrutaba era la comunicación interpersonal, sentía que podía conectarme con las personas. Me gustaba hablar con ellas de sus sueños y esperanzas, trataba de saber qué era lo que les apasionaba y trataba de ayudarlos a encontrar de forma realista un camino para su vida. Eso me llenaba de entusiasmo.

Entendí que en los institutos universitarios tratamos de unir a las personas con las oportunidades y sus pasiones, queremos que tengan una carrera que les permita mantener a sus familias, y al mismo tiempo seguir sus sueños. Descubrí que estamos en el negocio de trasformar vidas.

Usted ha dicho que su familia y su fe son muy importantes en su vida ¿nos puede hablar un poco más sobre este tema?

Una vez me preguntaron, ¿cuál es la mejor decisión que has tomado en tu vida? y la respuesta es: luego de seguir al Señor, mi esposo es la segunda mejor decisión de mi vida.

Para mi la oración es muy importante, además tengo a una gran red de amigos y colegas que me ayudan con su sabiduría. Mi esposo es la persona más sabia que conozco, tenemos una familia fuerte y me apoyo en ella bastante.

Este es un trabajo que me exige las 24 horas del día, los 7 días de las semana, y cualquier persona en una posición de liderazgo debe tener un fuerte sistema de apoyo. Yo ciertamente tengo eso en mi familia.

Sabemos que usted y su familia enfrentaron un momento difícil luego de que su pequeña hija Zoe fuera diagnosticada con leucemia. ¿Cómo pudieron superar esta dura prueba?

Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida en lo personal y profesional, era la primera vez que estaba como presidenta de una institución educativa (College of The Albemarle), y mi hija tenía dos años y medio. Esperamos por ella mucho tiempo. Tenemos 27 años de casados y esperamos 18 años para tener una niña. Cuando llegó la noticia de su enfermedad, fue impactante.

La vida es un caleidoscopio de sucesos, uno trata de tener todo planificado y ordenado, pero cuando tu hija sufre de una enfermedad que pone en peligro su vida, eso te pone las cosas en perspectiva. Aprendí a encontrar un equilibrio entre la vida de familia y el trabajo.

Tuvimos un excelente equipo médico que nos ayudó. Fue una batalla de tres años, pero ahora ella tiene nueve años de edad, y es una niña muy inteligente, elocuente, segura y valiente.

¿Cómo define su estilo de liderazgo?

Mi estilo de liderazgo es situacional, me gusta escuchar a la gente, me gusta hacerles preguntas, he descubierto que esto ayuda, además de liderar, a educar y modelar. Hago preguntas no tanto por las repuestas que quizás yo ya sepa, sino como una manera para que las personas piensen o darles algo en qué pensar. Me gusta ser colaborativa, pero también decidida cuando hay que actuar.

¿Qué innovaciones piensa implementar en el CPCC?

El nuevo enfoque quiero dar al CPCC es un énfasis en retención de estudiantes y que los estudiantes terminen sus estudios. Nuestra misión es el éxito de nuestros estudiantes.

Charlotte tiene un problema de movilidad social ¿Qué puede hacer el CPCC para ayudar a resolverlo?

Tomamos el reporte de movilidad económica del Charlotte-Mecklenburg Opportunity Task Force, reuní a mi equipo con el reporte para ver maneras cómo podemos como institución ayudar. Trazamos valiosos planes y también descubrimos que muchas personas no saben de todas las oportunidades que tiene en el CPCC. Más allá de que la gente venga y las descubra, creo importante que nosotros nos acerquemos a la comunidad y darles a conocer las oportunidades que pueden tener en esta enorme, exitosa y cercana institución. Estamos trabajando en ello.

¿Cuál sería su mensaje para la comunidad latina?

La palabra “comunidad” está en nuestro nombre. El CPCC tiene que ver con las oportunidades. Creo que todos tenemos un propósito y creo que si descubrimos aquello que nos emociona en la vida, y cuáles son sus talentos y encontramos la manera cómo podemos ponerlos en la fuerza laboral, ese el punto clave.

Si hay algo que quieran o necesiten en términos de redefinir su vida, impactar su vida, aprender un nuevo camino o simplemente aprender algo divertido, nuestras puertas están abiertas.

Descubrirá que aquí hay un ambiente de bienvenida, hay un personal profesional muy talentoso, quienes los recibirán con los brazos abiertos, y les ayudarán a descubrir su propósito o su pasión. Este es un lugar de descubrimiento.

Dra. Kandi Deitemeyer

Familia: Su esposo Gary (director financiero de Roc Solid Foundation) y su hija Zoe (de 9 años).

Personaje a quien admira: Mi esposo, él es sabio y gentil, le gusta servir y es un líder. Siempre se preocupa por los demás.

Libro favorito: La Biblia, porque tiene todas las respuestas.

Comida favorita: Helado.

Comida latina favorita: Arroz con frijoles negros.

Su lugar favorito: En mi sofá, con una taza de café, con un libro y con mi perro Jasper a mis pies.