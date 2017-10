¿Dónde vacunarse contra la influenza?

Charlotte – La temporada de influenza o “flu” comenzó el 1ro de octubre, y podría extenderse hasta mayo. A continuación algunos de los lugares donde podrá ir a vacunarse en Carolina del Norte:

Sitios dónde vacunarse

Forsyth

Vacunas gratis para cualquier persona en la Clínica 3 del Departamento de Salud de Forsyth en: 799 N. Highland Avenue, Winston-Salem, sin cita, en los horarios de: Lunes, martes y miércoles, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Jueves de 9:30 a.m. a 8:00 p.m. y viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. De lunes a jueves cerrados a la hora del almuerzo de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Más información llamando al: 336-703-3100.

Guilford

El Departamento de Salud de Guilford ofrece vacunas a personas con seguro o planes de Medicare y Medicaid en: 1100 E. Wendover Ave. en Greensboro, y 501 E. Green Dr. en High Point, con cita de lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y los viernes sin cita de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Puede llamar al: 336-641-3245.

Buncombe

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado Buncombe (BCHHS), atiende en la Clínica 53 en South French Broad Ave, en el centro de Asheville. Estacionamiento gratis, no se requiere cita. De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El precio regular de la vacuna es de $40. Se acepta Medicaid, Medicare, seguros privados y pago en efectivo, cheque, tarjeta débito. Personas sin seguro, podrían calificar para la vacuna gratis.