Demora en entrega de licencias tiene en incertidumbre a soñadores

Charlotte, – La demora en la entrega de las licencias de manejar para algunos beneficiarios de la Acción Diferida ha generado inquietud, pues en ciertos casos, luego de solicitar su renovación solo han recibido certificados temporales del Departamento de Vehículos a Motor de Carolina del Norte (DMV).

La situación fue denunciada por Yazmín García Rico, una conocida activista de Greensboro a través de su cuenta de Facebook el miércoles 4 de enero. Yazmín recibió al menos cinco mensajes privados de jóvenes afectados con la demora en la renovación de su licencia.

“El primer caso fue de una madre que me contactó que vive en Mount Airy, acerca de que su hija trató de obtener la renovación y recibió tres permisos temporales y sin una respuesta clara sobre la demora de su licencia”, comentó Yazmín a La Noticia.

Para la activista que tiene DACA desde sus inicios en 2012, jamas había escuchado que esto pasara anteriormente. Los afectados tramitaron la renovación en oficinas del DMV en Durham, Huntersville, Hillsborough, y el condado Watagua.

Temor por llegada de Trump

La Noticia logró hablar con dos jóvenes afectadas, que coincidieron en pensar que el problema podría estar relacionado con la llegada de Donald Trump a la presidencia este 20 de enero.

“Nunca había tenido problemas antes, antes llegaba la licencia en una semana, siempre ha sido fácil. Pero ahora me preocupa que tenga que ver con que el 20 de enero habrá un nuevo presidente”, comentó a este medio Ana, una joven mexicana de 21 años, quien prefirió no dar su apellido.

Ana acudió en noviembre al DMV en la localidad de Boone, donde reside, y hasta la fecha ha recibido tres permisos temporales, el último con fecha de vencimiento del 27 de diciembre y no sabe nada de su licencia.

La joven tiene el DACA desde 2012 y estudia Agricultura y Ciencias Políticas en la Universidad Apalachian.

Algo similar le ocurre a Amayrani Calvario, otra joven mexicana de 21 años, radicada en Durham. Ella también ha recibido desde noviembre tres permisos temporales con validez de 20 días.

“Estoy frustrada sin la licencia y no puedo manejar porque no tengo que mostrar si me para la policía. He llegado a pensar que lo que está pasando está relacionado con el nuevo presidente”, mencionó Calvario, quien se desempeña como asistente de enfermera en un hospital de Durham.

En su cuenta de Twitter el DMV dijo que “sus políticas no han cambiado, y que estarían dispuestos a indagar” y “que podría tratarse de un error”.

La situación es investigada por el abogado Raúl Pinto, del Centro de Justicia de Carolina del Norte.

“No sabemos qué está pasando, ni donde está el problema, quizás provenga del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS). Apenas estamos investigando y no encontramos un patrón, por eso instamos a los afectados a contactarnos y ver si una política preocupante está siendo aplicada”, comentó Pinto a este medio.

Si es beneficiario de DACA y ha sido afectado con la demora en la entrega de su licencia, puede llamar a Raúl Pinto al: 919-861-1469.