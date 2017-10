Consulado de México invita a diversos eventos de salud en las Carolinas

Raleigh- Con eventos que se realizarán en diferentes ciudades de Carolina del Norte y del Sur, inició la XVII Semana Binacional de la Salud. Un esfuerzo del gobierno de México que involucra a más 58 agencias de salud y sin fines de lucro en ambos estados.

“El propósito es llevar a la comunidad servicios de prevención a través de información y a la vez, acercarles análisis gratuitos para detección de las enfermedades prevalecientes entre la comunidad mexicana y latina en general”, mencionó a La Noticia, Remedios Gómez Arnau, cónsul general de México para las Carolinas.

Feria de salud

La inauguración será el sábado 14 con la feria de salud que se desarrollará en la sede consular en Raleigh (431 Raleigh View Rd, Raleigh, NC 27610), de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Tendremos primeros auxilios, masajes terapéuticos, acupuntura, higiene bucal, pruebas de presión arterial y glucosa y vacunas para la gripe, todo gratuito”, indicó Gómez Arnau.

Tres semanas de eventos

En los eventos relacionados con la XVII Semana Binacional de Salud, del 10 al 28 de octubre, las agencias de salud ofrecerán servicios gratuitos para la comunidad, como exámenes para la prevención de cáncer en la piel, pruebas gratuitas de VIH y enfermedades de transmisión sexual, glucosa, presión arterial, vacunas contra la gripe, entre otras.

También se proporcionará información sobre primeros auxilios, servicios de salud, pláticas sobre violencia doméstica, los efectos de los cigarrillos electrónicos, nutrición, y se brindará información sobre seguros médicos, entre otros. “Este año incorporamos dos servicios requeridos por la comunidad que son los dentales y de visión”, dijo Gómez Arnau.

Servicios visuales

Los servicios de visión gratuitos serán ofrecidos del 16 al 20 de octubre entre las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m. en el marco de la NC State Fairgrounds (1025 Blue Ridge Rd, 27607) que se realiza en Raleigh. Según explicó la cónsul el proveedor será la organización sin fines de lucro, Prevent Blindness. Los servicios que se ofrecerán serán pruebas de retina y agudeza visual. No habrá que hacer cita y se recomienda mencionar que van por la información de la Semana Binacional de la Salud. Asimismo, la organización atenderá el viernes 27 en la sede consular en el mismo horario.

Atención dental

En cuanto a la unidad dental que ofrecerá servicios gratuitos estará en New Bern el viernes 27 y el sábado 28 de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. en la The Ephiphany School of School of Global Studies (2301 Trent Drive, New Bern NC 28562).

De la misma manera se ofrecerá el servicio el 14 de octubre durante la Feria de Salud de la sede consular y el 23 de octubre.

Medicamentos gratuitos

Como parte de estas actividades, el 20 de octubre se realizará en Charlotte la farmacia móvil (3646 Central Avenue, Charlotte NC 28205) donde de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. se entregarán medicamentos gratuitos. “Deberán llevar su receta y si el medicamento está disponible se lo darán sin ningún costo”, apuntó la cónsul.

Calendario de actividades