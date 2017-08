Candidatos republicanos a la alcaldía de Charlotte hablan de sus planes para acercarse a los latinos

Charlotte – Dos candidatos republicanos a la alcaldía de Charlotte, que fueron entrevistados por La Noticia, hablaron de los temas que involucran a la comunidad latina y su posición frente al tema de inmigración.

Kenny Smith:

“Trabajaré para crear una ciudad más segura y próspera que beneficie a todos”

Actualmente Kenny Smith sirve un segundo término como concejal del Distrito 6 del Concejo Municipal de Charlotte, luego de ser elegido por primera vez en el año 2013.

Smith nació en Charlotte donde ha vivido toda su vida. El, su esposa Bridget, y sus tres niños viven a media milla de la casa donde nació. El republicano asistió a las escuelas primarias Billingsville y Selwyn, así como la Escuela Intermedia AG y la Secundaria Mayers Park.

En 1996 se graduó de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y es un agente de bienes raíces que se especializa en el área comercial.

1) ¿Qué va a hacer como alcalde que lo distinga de los demás candidatos?

Me enfocaré en asuntos importantes para los charloteanos. En lugar de perseguir asuntos divisivos en Washington D.C., me enfocaré en crear mejores trabajos con mejores ingresos, hacer que Charlotte vuelva a tener vías seguras, y desarrollar un plan de infraestructura que funcione para las familias de Charlotte y los creadores de empleos.

2) ¿Qué puede hacer para acercarse a la comunidad latina?

Creo que los asuntos y las soluciones en las que estoy enfocado, ayudarán a todos los charloteanos. Trabajaré para crear una ciudad más segura y próspera que beneficie a todos.

3) ¿Cuál es el problema más grande que tiene Charlotte y cómo solucionarlo?

Cada uno de los problemas de Charlotte son el resultado de la falta de liderazgo de nuestra alcaldesa. Nuestro camino para el incremento de trabajos, aumento de ingresos, mantener a las familias seguras y crear la infraestructura para el siglo XXI es clara, solo necesitamos un alcalde que esté enfocado en los asuntos que nuestra ciudad enfrenta, en vez de luchar la última batalla política del día con Washington D.C.

4) ¿Qué puede decir a los votantes latinos para que vayan a las urnas en las elecciones primarias?

La ciudad de Charlotte merece lo mejor. Como alcalde me enfocaré cada día en los asuntos que nos unen, no en los que nos dividen. Si la gente quiere un alcalde enfocado que traer calidad de empleos con mejores ingresos a Charlotte, soy una clara opción. Si la gente quiere calles seguras y una infraestructura inteligente, ellos deben apoyar nuestro “sello azul” para el futuro de Charlotte.

5) Sabemos que el tema migratorio es un asunto federal, pero como alcalde ¿que puede hacer para que los inmigrantes se sientan bienvenidos?

Soy un constructor de consensos, centrado en las cuestiones que unen a los charloteanos, no los que nos dividen. Como alcalde, mis prioridades serán crear empleos que apoyen a las familiar con mejores salarios, calles seguras e infraestructura más inteligente. Estas son las prioridades que deben reunir a la gente de todos los ámbitos de la vida.

Gary M. Dunn:

“Tendrá un amigo y un empleado en la alcaldía que trabajará para usted”

Originario de Filadelfia (Pensilvania), se mudó a Charlotte en 1958 a la edad de 4 años. Es padre de tres adolescentes, es vendedor de productos naturales, ha trabajado en el negocio de textiles de su familia durante 32 años, escribe comentarios políticos, realiza consultoría para corporaciones, y provee negocios, ayuda financiera y legal a indigentes y personas en necesidad.

En 2012 fue candidato demócrata para la Gobernación Carolina del Norte y previamente en 1992 para la misma oficina como republicano. Hoy nuevamente se unió al Partido Republicano.

1) ¿Qué va a hacer como alcalde que lo distinga de los demás candidatos?

Lo que puedo hacer con el poder de la alcaldía es participar en eventos comunitarios y asegurarme que eventos como el “Cinco de Mayo” sean promovidos y apoyados por la alcaldía, a los cuales asistiría. También asegurarme que la Ciudad de Charlotte promueva y considere a la comunidad latina para puestos públicos.

2) ¿Qué puede hacer para acercarse a la comunidad latina?

No me encadenaré a cercas o protestas para defender su causa. Seguiría mi propio edicto personal: “si ves un crimen y no haces nada, lo cometes”, esto lo pongo en práctica al solicitar a la gente que me diga si creen que algo está mal, es injusto o sesgado en su contra.

Mi promesa es actuar como si fuera mi propio rostro el que fue abofeteado y ofendido. Como alcalde, sin la aportación de los latinos a los problemas reales, no puedo hacer nada, pero si me hacen saber que esos problemas son míos, los tendré como míos y buscaré correcciones.

3) ¿Cuál es el problema más grande que tiene Charlotte y cómo solucionarlo?

Charlotte es un gran lugar para vivir. No creo que Charlotte tenga un gran problema. Como una comunidad viva y cambiante, los tiene. Una ciudad no está hecha de un ejército de uno. Mi trabajo es asegurarse de que los problemas sean encaminados y dirigidos a aquellos más adecuados para resolverlos. Mi contribución es dar una perspectiva y ocuparme en asegurar que cada persona sea considerada y no se convierta en invisible.

4) ¿Qué le puede decir a los votantes latinos para que vayan a las urnas en las elecciones primarias?

No leo la mente, ni tengo telepatía, el único lenguaje que el universo físico oye es la acción física, y esta es la acción física: inscribirse y votar, por favor dígame lo que le gustaría mantener y lo que le quisiera cambiar. Como alcalde trabajaré para usted, si no me dice qué hacer, por favor no se enoje conmigo si no hago nada. Yo sólo soy su cara pública.

5) Sabemos que el tema migratorio es un asunto federal, pero como alcalde ¿qué puede hacer para que los inmigrantes se sientan bienvenidos?

Para un alcalde escribir leyes de inmigración o influenciarlas es aceptable, ya que la voz de la alcaldía puede ser poderosa, como la historia nos ha demostrado con la HB2 (ley de los baños).

Cuando tenemos leyes más libres sobre inmigración todos prosperan, hay crecimiento económico gracias a la innovación y espíritu que vienen de una afluencia de nuevas ideas, mentes y manos activas. Pero según el dogma oficial “la inmigración basada en la desigualdad monetaria no es una razón factible para admitirla”. Mi punto de vista es: ¿cómo no puede ser parte de la ecuación? Por lo tanto, como alcalde voy a investigar activamente las vías disponibles para crear los medios para prevenir la deportación. Usted tendrá un amigo y un empleado en la alcaldía que trabajará para usted.