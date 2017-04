Campaña incentiva la inclusión y la aceptación de los inmigrantes

Raleigh- Una organización sin fines de lucro promueve una campaña en Raleigh y Durham con el objetivo de resaltar la inclusividad y aceptación de la comunidad inmigrante.

Bienvenidos a Raleigh, Y’all (Welcome to Raleigh) y Bienvenidos a Durham, Y’all (Welcome to Durham) es una campaña de la organización con base en Raleigh, Come Out & Show Them. Usando letreros, calcomanías y murales, esta campaña da la bienvenida a visitantes y residentes en 17 idiomas, entre los que figuran el español. Hasta el momento ya han entregado más de 3,000 calcomanías. Uno de los murales se encuentra en la esquina de las calles New Bern Avenue y East St., en el centro de la ciudad de Raleigh.

La idea también es recaudar fondos para el Comité de Refugiados e Inmigrantes de Estados Unidos y para Uniting NC, dos organizaciones sin fines de lucro que trabajan con las comunidades de inmigrantes y refugiados en Carolina del Norte.

“Carolina del Norte es un estado que se ha beneficiado en gran medida de la influencia y la entrada de los inmigrantes: económica, social y culturalmente. Tenemos que dejar claro que esta diversidad es algo que queremos y valoramos”, dijo a La Noticia Grayson Haver Currin, director ejecutivo de la organización.

La campaña inició en febrero en Raleigh y un mes después se expandió a Durham.

