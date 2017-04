Activistas piden que se descriminalice el manejar bajo la influencia del alcohol

Charlotte – Una coalición de grupos proiinmigrantes hizo un nuevo llamado a los funcionarios electos de Charlotte para que muestren su apoyo a los indocumentados, entre varios pedidos, buscan que deje de ser un crimen el manejar bajo la influencia del alcohol (DWI).

“Nuestros funcionarios tienen que actuar y hacerlo ahora, deben hablar a favor de nuestra comunidad porque la realidad es que nuestra gente no puede esperar más por justicia”, dijo Elisa Hernández, del grupo Alerta Migratoria.

“Nuestra gente vive en el miedo y la realidad es que necesitamos apoyo y no lo tenemos. Estamos aquí para demandarles que hablen a nuestro favor”, agregó la activista, durante una rueda de prensa el 18 de abril.

El llamado está ligado a los arrestos de Inmigración de decenas de indocumentados en Charlotte en febrero, que crearon temor en la comunidad inmigrante y el rechazo por parte de quienes defiendes sus derechos.

“Queremos decirle a la alcaldesa, a los miembros del Concejo, a los comisionados, al alguacil, que esperamos que hagan más por nuestra comunidad”, enfatizó Oliver Merino, de la agrupación Comunidad Colectiva.

Varias peticiones

Los dos grupos, junto a Southeast Asian Coalition (SEAC), divulgaron una “carta abierta” a los funcionarios donde hacen una serie de demandas y enfatizan que: “Nuestro estatus migratorio no debe afectar nuestros derechos”.

Piden terminar con los chequeos policiales, disminuir los fondos para la policía, descriminalizar ofensas como manejar en estado de ebriedad (DWI), o manejar sin licencia o revocada. También exigen acabar con el programa de identificación en las cárceles 287(g), entre otras demandas.

“Ustedes han escuchado nuestras demandas muchas veces y siguen diciéndonos que no tienen el poder de actuar. Pero sabemos que pueden hacer más de lo que dicen. No dejen que el gobierno federal y estatal les quite autonomía como líderes de la ciudad y el condado”, enuncia la carta.

El 1ro de mayo

Los tres grupos esperan movilizar de nuevo a la comunidad inmigrante el 1ro de mayo, fecha en que se celebra el Día del Trabajo, para repetir lo ocurrido el 16 de febrero cuando más de 8,000 personas marcharon pacíficamente por las calles del centro de Charlotte en el Día sin Inmigrantes.

Los activistas visitaron las oficinas de la alcaldesa Jennifer Roberts, y de la Junta de Comisionados, y aunque ninguno de los funcionarios se encontraba, dejaron la carta con sus asistentes.

El 1ro de mayo los grupos harán la “Huelga-Día de Resistencia”, donde piden de nuevo no ir a trabajar, no enviar los hijos a la escuela, mantener los negocios cerrados, y no comprar nada ese día.